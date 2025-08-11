«Пока я не устал, матч был равный». Медведев — о поражении от Уолтона

Чемпион US Open — 2021, 15-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев назвал причину поражения на старте «Мастерса» в Цинциннати. В матче второго круга он уступил 85-й ракетке мира австралийцу Адаму Уолтону со счётом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

«Мне очень жарко. Физика выходит сильно на первый план. Пока я не до конца устал, матч был близкий, равный. Я понимал, что делаю на корте. Когда я устал, уже не мог на приёме реагировать на его подачи. Соответственно, начинал розыгрыш в позиции защищающегося. А двигаться уже не мог», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.