Александрова — Джойнт: онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Цинциннати
Поделиться
Сегодня, 11 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдут матчи третьего круга. В рамках игрового дня встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Австралии Майя Джойнт.
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Майя Джойнт
М. Джойнт
Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Майя Джойнт. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.
Напомним, турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
13:59
-
13:43
-
13:00
-
12:48
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:00
-
10:59
-
10:48
-
10:39
-
10:00
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
08:30
-
07:00
-
06:35
-
06:15
-
05:43
-
04:10
-
04:03
-
03:37
-
03:23
-
03:21
-
02:27
-
02:14
-
01:23
-
00:58
-
00:54
-
00:45