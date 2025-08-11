Скидки
Александрова — Джойнт: онлайн-трансляция матча 3-го круга турнира WTA-1000 в Цинциннати

Комментарии

Сегодня, 11 августа, на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США) пройдут матчи третьего круга. В рамках игрового дня встретятся 16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Австралии Майя Джойнт.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 18:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Начало матча запланировано на 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерина Александрова — Майя Джойнт. Теннисистки впервые сыграют друг с другом.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

