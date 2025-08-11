Скидки
Мухова имеет лучший процент побед в матчах WTA-1000 среди игроков без титула этого ранга

14-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова одержала 48 побед при 21 поражении на турнирах категории WTA-1000. Это лучший показатель (70.6%) среди спортсменок, ни разу не бравших титул данного ранга.

Сегодня, 11 августа, Мухова вышла в третий круг соревнований WTA-1000 в Цинциннати (США), в двух сетах обыграв Каролин Гарсию из Франции. Встреча завершилась со счётом 7:6, 7:6. Далее на пути к первому титулу «тысячника» Мухова встретится с Варварой Грачёвой (Франция).

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. В женском одиночном разряде действующей победительницей является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

