Чемпион двух ТБШ Пьетранджели: хотел бы прожить день без боли. Она мешает мне двигаться

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший итальянский теннисист 91-летний Никола Пьетранджели признался, что испытывает сильные проблемы со здоровьем.

«Я немного схожу с ума. Хорошо помню то, что сделал 50 лет назад, но не помню, что было позавчера. Должно быть, я наказан, потому что сделал что-то не так в своей жизни. Дни такие длинные, очень долгие. Слава богу, я сплю, это мне помогает. Я бы хотел прожить день без боли. Она мешает мне двигаться.

Мои друзья зовут меня поиграть в карты, однако мне нужно отдохнуть. Хотя я провожу весь день в постели, у меня нет ни дня отдыха из-за боли. Я устал. Устал быть уставшим. Не знаю, что со мной будет через две недели. Я как червь. Смотрю телевизор, смотрю Netflix», — приводит слова Пьетранджели Punto de Break.