Таусон — о плотном графике турниров: предсезонка могла бы быть чуть длиннее

Представительница Дании 15-я ракетка мира Клара Таусон высказалась о плотном расписании турниров на протяжении сезона.

«Сезон очень длинный, и впереди ещё много времени. Меня всегда успокаивает мысль, что турниры проходят каждую неделю, так что если на этой неделе я сыграю неудачно, у меня будет ещё одна неделя, и ещё одна после неё. Так что я не могу сейчас особо жаловаться на своё положение. Я бы хотела, чтобы после Уимблдона неделю или две не было турниров. И, конечно, предсезонка могла бы быть чуть длиннее. Но это моё мнение. Тяжело, когда видишь, как играют другие. Чувствуешь, что что-то упускаешь», — сказала Таусон в интервью Tennis.com.

Завтра, 12 августа, Таусон сразится с россиянкой Вероникой Кудерметовой в матче за выход в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати.