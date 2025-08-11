Скидки
Карен Хачанов назвал фаворита US Open — 2025

Карен Хачанов назвал фаворита US Open — 2025


12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов назвал фаворита предстоящего Открытого чемпионата США — 2025. Он считает, что главным претендентом на титул является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

«Показательным турниром в какой-то степени будет Цинциннати. Потому что и Алькарас, и Синнер снялись с Торонто. У них была вот эта смена покрытия с финала Уимблдона, как сейчас матчи тут пройдут – вот Алькарас в том году не очень сыграл ни в Цинциннати, ни на US Open. Джокович вообще не играет даже в Цинциннати. Наверное, пока Синнер остаётся», — сказал Хачанов в эфире First&Red.

В этом году Открытый чемпионат США пройдёт с 24 августа по 9 сентября. Действующим чемпионом турнира является Синнер.

