Калинская — Анисимова: онлайн-трансляция матча в Цинциннати начнётся в 22:00

Сегодня, 11 августа, на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати состоится матч третьего круга между 34-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и американкой Амандой Анисимовой, занимающей восьмую строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Аманда Анисимова, начало которого запланировано на 22:00 мск.

Аманда Анисимова ведёт 1-0 по личным встречам. При этом единственный поединок между ними остался недоигранным — год назад в третьем круге Торонто Калинская снялась из-за плохого самочувствия, отдав первый сет со счётом 2:6.

Тысячник в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.