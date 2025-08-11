Скидки
Калинская — Анисимова: онлайн-трансляция матча в Цинциннати начнётся в 22:00

Калинская — Анисимова: онлайн-трансляция матча в Цинциннати начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 11 августа, на турнире категории WTA-1000 в американском Цинциннати состоится матч третьего круга между 34-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и американкой Амандой Анисимовой, занимающей восьмую строчку рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская – Аманда Анисимова, начало которого запланировано на 22:00 мск.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 22:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Аманда Анисимова ведёт 1-0 по личным встречам. При этом единственный поединок между ними остался недоигранным — год назад в третьем круге Торонто Калинская снялась из-за плохого самочувствия, отдав первый сет со счётом 2:6.

Тысячник в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

