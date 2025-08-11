Скидки
«Весь интернет не проконтролируешь». Руне высказался о фейках в соцсетях

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о фейковых публикациях в соцсетях, которые иногда переходят грань допустимого и могут ввести болельщиков в заблуждение.

«Я люблю шутки, люблю веселье — всё это, однако иногда всё заходит слишком далеко, даже если это фейк. Думаю, в этом нет необходимости. Понятно, что весь интернет не проконтролируешь.

Думаю, что некоторые посты выглядят слишком правдоподобно, хотя на самом деле они абсолютно фейковые, — это нехорошо. Они ещё и могут быть немного провокационными. Но, полагаю, каждый волен делать, что хочет», – приводит слова Руне Tennis.com

Новости. Теннис
