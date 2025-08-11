Скидки
«Поговорили после Торонто». Руне — о работе с Андре Агасси

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал, как продолжается его взаимодействие с победителем восьми турниров серии «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира американцем Андре Агасси, который тренировал его перед турниром в Вашингтоне (США).

«Мы на связи. Поговорили после Торонто, и он написал мне после первого матча в Цинциннати. Это приятно! Мы немного общаемся: он делится своим мнением, я — своим. Здорово, когда есть человек, который так же увлечён теннисом, как и я. Я получил очень хорошие советы, и это всегда ценно», – приводит слова Руне Tennis.com.

Руне вышел в третий круг «Мастерса» в Цинциннати (США), где сыграет с американцем Алексом Михельсенем.

