«Это хорошие проблемы». Хачанов — о том, что у него мало времени на адаптацию в Цинциннати

12-я ракетка мира 29-летний российский теннисист Карен Хачанов высказался о том, что у него было мало времени на адаптацию перед стартом на «Мастерсе» в Цинциннати, так как он играл в финале турнира в Торонто.

– Несколько дней назад ты говорил, что после Канады чувствовал себя как зомби. Но ты снова побеждаешь, уже в Цинциннати.

– Ну, уже проснулся. Можно сказать, день, даже два дня прошло. Потренировался, мало что успел почувствовать, но это хорошие проблемы, когда ты задерживаешься на другом турнире и приезжаешь впритык на другой. Конечно, нужно время, чтобы адаптироваться, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Цинциннати, где сыграет с американцем Дженсоном Бруксби. Матч запланирован на 12 августа.