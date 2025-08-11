Скидки
Гауфф — об игре с Ястремской в Цинциннати: это будет серьёзное испытание для меня

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от матча третьего круга турнира WTA-1000, проходящего в американском Цинциннати, в котором ей предстоит сыграть с украинкой Даяной Ястремской.

«Мне всегда тяжело играть против неё — она сложная соперница, отлично бьёт по мячу и может выдать выигрышный удар откуда угодно. Это будет серьёзное испытание для меня, особенно с учётом того, что придётся сыграть с ней снова. Но я думаю, что у меня было больше времени поработать над разными аспектами игры в хардовом сезоне, и, безусловно, считаю, что это покрытие для меня лучше, чем трава.

Матч будет трудным, однако я жду его с нетерпением и надеюсь, что смогу выступить лучше, чем на Уимблдоне», – сказала Гауфф на пресс-конференции после матча второго круга турнира в Цинциннати.

Напомним, Гауфф и Ястремская встречались в первом круге Уимблдона-2025, в котором украинская теннисистка одержала победу со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

