Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я был на волоске». Хачанов — о победе над 104-й ракеткой мира на старте Цинциннати

«Я был на волоске». Хачанов — о победе над 104-й ракеткой мира на старте Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он одержал победу над французом Валентеном Руае (6:4, 7:6 (8:6)), занимающим 104-ю строчку рейтинга АТР.

Цинциннати (м). 2-й круг
11 августа 2025, понедельник. 01:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
4 		6 6
         
Валентен Руае
Франция
Валентен Руае
В. Руае

– У меня был хороший матч, для начала особенно. Он навязал мне очень хорошую борьбу, было непросто: подавал на матч, но проиграл свою подачу, потому чуть-чуть завёлся, на тай-брейке тоже проигрывал, однако в итоге рад, что смог на морально-волевых додавить его.

– Сейчас ты выглядишь очень уверенно, ты сам это чувствуешь?
– Я чувствую, что играю в хороший теннис. Но это не значит, что в такие трудные моменты тебе не нужно держать концентрацию: вроде ведёшь и всё хорошо, однако можно очень быстро растерять это преимущество. По сути, у меня его колоссального не было. Да, был один брейк, подавал на матч, но он этот гейм отыграл просто нереально, принял все мои подачи – не знаю, угадал или чуть медленнее корт стал из-за того, что наступил вечер. Однако он отыграл просто нереальный гейм. До конца тай-брейка было прямо на волоске.

В этом и есть, наверное, разница – закрываешь ты матч или нет, такие моменты ты ощущаешь, чувствуешь. Иногда очень инстинктивно действуешь, принимаешь правильные решения. Всё складывается вокруг этого, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Это хорошие проблемы». Хачанов — о том, что у него мало времени на адаптацию в Цинциннати
Материалы по теме
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Хачанов и Медведев метят в топ-10, Мирра рискует стать седьмой: все рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android