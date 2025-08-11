«Я был на волоске». Хачанов — о победе над 104-й ракеткой мира на старте Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от матча второго круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он одержал победу над французом Валентеном Руае (6:4, 7:6 (8:6)), занимающим 104-ю строчку рейтинга АТР.

– У меня был хороший матч, для начала особенно. Он навязал мне очень хорошую борьбу, было непросто: подавал на матч, но проиграл свою подачу, потому чуть-чуть завёлся, на тай-брейке тоже проигрывал, однако в итоге рад, что смог на морально-волевых додавить его.

– Сейчас ты выглядишь очень уверенно, ты сам это чувствуешь?

– Я чувствую, что играю в хороший теннис. Но это не значит, что в такие трудные моменты тебе не нужно держать концентрацию: вроде ведёшь и всё хорошо, однако можно очень быстро растерять это преимущество. По сути, у меня его колоссального не было. Да, был один брейк, подавал на матч, но он этот гейм отыграл просто нереально, принял все мои подачи – не знаю, угадал или чуть медленнее корт стал из-за того, что наступил вечер. Однако он отыграл просто нереальный гейм. До конца тай-брейка было прямо на волоске.

В этом и есть, наверное, разница – закрываешь ты матч или нет, такие моменты ты ощущаешь, чувствуешь. Иногда очень инстинктивно действуешь, принимаешь правильные решения. Всё складывается вокруг этого, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».