«Очень неудобный соперник». Хачанов высказался о грядущем матче с Бруксби в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором ему предстоит сыграть с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.
– Тебя ждёт интересный матч с Бруксби. У тебя уже был с ним тяжёлый поединок пару лет назад в Индиан-Уэллсе. Чем он силён как игрок?
– Очень неудобный соперник, американец, местный. Будет интересно с ним сразиться спустя три года. Помню, в Индиан-Уэллсе просто было без шансов. Но Индиан-Уэллс, так скажем, вообще особенное место. Я один раз там дошёл до четвертьфинала, всё остальное время… Мне там не очень нравится играть. Играли тогда вечером, он всё попал. Опять же, сейчас будет другой матч, буду настраиваться, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».
Ранее Карен Хачанов и Дженсон Бруксби встречались на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году. Победу со счётом 6:0, 6:3 в том поединке одержал американский теннисист.
