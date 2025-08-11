Скидки
«Очень неудобный соперник». Хачанов высказался о грядущем матче с Бруксби в Цинциннати

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился ожиданиями от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором ему предстоит сыграть с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Дженсон Бруксби
США
Дженсон Бруксби
Д. Бруксби

– Тебя ждёт интересный матч с Бруксби. У тебя уже был с ним тяжёлый поединок пару лет назад в Индиан-Уэллсе. Чем он силён как игрок?
– Очень неудобный соперник, американец, местный. Будет интересно с ним сразиться спустя три года. Помню, в Индиан-Уэллсе просто было без шансов. Но Индиан-Уэллс, так скажем, вообще особенное место. Я один раз там дошёл до четвертьфинала, всё остальное время… Мне там не очень нравится играть. Играли тогда вечером, он всё попал. Опять же, сейчас будет другой матч, буду настраиваться, — сказал Хачанов в видео на YouTube-канале «Больше!».

Ранее Карен Хачанов и Дженсон Бруксби встречались на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе (США) в 2022 году. Победу со счётом 6:0, 6:3 в том поединке одержал американский теннисист.

«Я был на волоске». Хачанов — о победе над 104-й ракеткой мира на старте Цинциннати
