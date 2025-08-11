16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати (США), обыграв австралийку Майю Джойнт (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Майя Джойнт подала за матч четыре эйса, проведя игру без двойных ошибок, и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Екатерина Александрова сразится с победительницей матча между российской теннисисткой Анной Калинской и американкой Амандой Анисимовой.