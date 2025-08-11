Скидки
Екатерина Александрова — Майя Джойнт, результат матча 11 августа 2025, счет 2:0, 3-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати (США), обыграв австралийку Майю Джойнт (44-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Теннисистки провели на корте 1 час 19 минут. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала три брейк-пойнта из трёх. Майя Джойнт подала за матч четыре эйса, проведя игру без двойных ошибок, и смогла реализовать один брейк-пойнт из пяти.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Екатерина Александрова сразится с победительницей матча между российской теннисисткой Анной Калинской и американкой Амандой Анисимовой.

