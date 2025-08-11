Скидки
Хольгер Руне — Алекс Михельсен, результат матча 11 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг Цинциннати

Хольгер Руне вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати, в двух сетах обыграв Михельсена
Комментарии

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
Алекс Михельсен
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3
7 7 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В матче третьего круга Руне (7) со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл 33-ю ракетку мира из США 20-летнего Алекса Михельсена (28).

Встреча Руне с Михельсеном продлилась 1 час и 35 минут. В её рамках датчанин девять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету американца три эйса, три двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Руне сразится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США, 10) – Уго Умбер (Франция, 20).

Сетка «Мастерса» в Цинциннати
Календарь «Мастерса» в Цинциннати (2025)
