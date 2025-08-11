Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Первые час-полтора я больше страдаю». Рублёв — об адаптации к жаре в Цинциннати

«Первые час-полтора я больше страдаю». Рублёв — об адаптации к жаре в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как старается адаптировать свою игру, учитывая жаркие погодные условия на «Мастерсе» в Цинциннати.

– Как жаркая погода влияет на твою ментальность во время матча? Стараешься ли сокращать розыгрыши?
– Честно говоря, я очень спокойный в таких вещах. В моём случае я просто стараюсь не тратить энергию зря, потому что тогда сам себя убьёшь. Для меня всё немного иначе. Для меня первый матч в такой жаре тяжёлый. Первые час-полтора я больше страдаю, борюсь. А потом почему-то тело привыкает, и мне становится гораздо легче. Так что к концу матча с Тьеном я чувствовал себя намного лучше, чем в начале.

Что касается Тьена, думаю, у него всё было наоборот: во втором сете он выглядел уставшим, двигался медленнее, энергии было меньше. Не так, как в первом сете, особенно на подаче и в других моментах, – сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.

Материалы по теме
«Тяжело, ну а что делать?» Рублёв — о жаре в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android