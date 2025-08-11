«Первые час-полтора я больше страдаю». Рублёв — об адаптации к жаре в Цинциннати

11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как старается адаптировать свою игру, учитывая жаркие погодные условия на «Мастерсе» в Цинциннати.

– Как жаркая погода влияет на твою ментальность во время матча? Стараешься ли сокращать розыгрыши?

– Честно говоря, я очень спокойный в таких вещах. В моём случае я просто стараюсь не тратить энергию зря, потому что тогда сам себя убьёшь. Для меня всё немного иначе. Для меня первый матч в такой жаре тяжёлый. Первые час-полтора я больше страдаю, борюсь. А потом почему-то тело привыкает, и мне становится гораздо легче. Так что к концу матча с Тьеном я чувствовал себя намного лучше, чем в начале.

Что касается Тьена, думаю, у него всё было наоборот: во втором сете он выглядел уставшим, двигался медленнее, энергии было меньше. Не так, как в первом сете, особенно на подаче и в других моментах, – сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.