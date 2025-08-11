Скидки
Теннис Новости

«Можно перезарядиться». Рублёв рассказал, почему ему нравится турнир в Цинциннати

«Можно перезарядиться». Рублёв рассказал, почему ему нравится турнир в Цинциннати
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что ему нравится на турнире в Цинциннати (США), отметив, что спокойный ритм жизни в городе способствует тому, чтобы набраться сил перед стартом US Open.

– Тебе больше нравится играть в большом городе, где присутствует энергия толпы, например, в Нью-Йорке, или в таком спокойном месте, как Цинциннати?
— Мне нравится и то и другое. Нравится, что есть такой микс. Например, я очень люблю Цинциннати. Здесь всё очень тихо. Игрокам дают личные машины, так что ты независим — можешь приходить и уходить, когда хочешь, не надо ждать водителя или кого-то ещё. Можно ходить куда угодно на ужины, и ты не ограничен отелем, потому что есть машина. Поэтому вокруг тебя почти нет других игроков, ты как будто немного отделён от них. К тому же это тихое место, независимое от людей.

Вот почему здесь приятно — можно перезарядиться, набраться сил перед Нью-Йорком, где полно народа, все куда-то спешат, везде стресс и длинные очереди на транспорт в US Open, чтобы добраться до отеля. Но в итоге получается отличный микс, – сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.

