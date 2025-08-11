«Мне нечего терять». Рублёв — о предстоящем матче с Попыриным в Цинциннати
11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о предстоящем матче третьего круга «Мастерса» в американском Цинциннати, где ему предстоит встретиться с австралийским теннисистом Алексеем Попыриным.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Это будет отличный вызов, потому что последние два-три раза он меня побеждал. Сейчас для меня это хорошая возможность проверить себя перед US Open. Мне нечего терять — я проиграл ему несколько раз подряд. Посмотрим, как будет», – сказал Рублёв в интервью Tennis Channel.
Андрей Рублёв и Алексей Попырин встречались трижды в рамках АТР-тура. Попырин ведёт в очных встречах со счётом 2-1. Австралиец одержал победу в последнем матче между теннисистами, который проходил в финале розыгрыша «Мастерса» в Монреале в 2024 году (6:2, 6:4).
