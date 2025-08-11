Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с розыгрыша парного разряда «Мастерса» в Цинциннати (США). Сегодня, 11 августа, российские теннисисты должны были провести матч первого круга турнира с сальвадоро-хорватской парой Марсело Аревало/Мате Павич.

В розыгрыше парного турнира в Цинциннати российский дуэт заменит индийская пара Анируд Чандрасекар/Рамкумар Раманатан.

Стоит отметить, что прошлогодними чемпионами парного турнира является пара Марсело Аревало/Мате Павич, которые в финале были сильнее американского дуэта Маккензи Макдональд/Алекс Михельсен (6:2, 6:4).

Парный турнир «Мастерса» в Цинциннати проходит с 11 по 18 августа. В розыгрыше турнира этого года принимают участие 32 пары.