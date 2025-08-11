Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати

Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с парного турнира в Цинциннати
Комментарии

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов снялись с розыгрыша парного разряда «Мастерса» в Цинциннати (США). Сегодня, 11 августа, российские теннисисты должны были провести матч первого круга турнира с сальвадоро-хорватской парой Марсело Аревало/Мате Павич.

Цинциннати — парный разряд (м). 1-й круг
11 августа 2025, понедельник. 20:40 МСК
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Отменён
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв

В розыгрыше парного турнира в Цинциннати российский дуэт заменит индийская пара Анируд Чандрасекар/Рамкумар Раманатан.

Стоит отметить, что прошлогодними чемпионами парного турнира является пара Марсело Аревало/Мате Павич, которые в финале были сильнее американского дуэта Маккензи Макдональд/Алекс Михельсен (6:2, 6:4).

Парный турнир «Мастерса» в Цинциннати проходит с 11 по 18 августа. В розыгрыше турнира этого года принимают участие 32 пары.

Материалы по теме
«Медведеву нет смысла играть до 40». Кафельников — о влиянии плотного календаря на карьеру
Эксклюзив
«Медведеву нет смысла играть до 40». Кафельников — о влиянии плотного календаря на карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android