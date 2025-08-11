Артур Риндеркнеш потерял сознание в матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати
84-я ракетка мира француз Артур Риндеркнеш плохо себя почувствовал и потерял сознание в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США) с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.
Фото: Скриншот трансляции
После консультации со своей командой Артур Риндеркнеш принял решение завершить борьбу во втором сете игры при счёте 6:7 (4:7), 2:4.
Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 18:10 МСК
В четвёртом круге «Мастерса» в Цинциннати Феликс Оже-Альяссим встретится с победителем встречи между греком Стефаносом Циципасом и французом Бенжаменом Бонзи.
«Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим победителем турнира является итальянский теннисист Янник Синнер.
