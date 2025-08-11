Анастасия Потапова и Ольга Данилович проиграли в первом круге парного разряда в Цинциннати
Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в американском Цинциннати, уступив в стартовом матче турнира итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6.
Цинциннати — парный разряд (ж). 1-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:40 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова
Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Эррани и Паолини выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из восьми. Данилович/Потапова подали за матч два эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге парного турнира в Цинциннати Жасмин Паолини и Сара Эррани сыграют с датско-польским дуэтом Клара Таусон/Магда Линетт.
