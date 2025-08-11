Скидки
Теннис

Потапова/Данилович — Эррани/Паолини, результат матча 11 августа 2025, счет 0:2, 1-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Анастасия Потапова и Ольга Данилович проиграли в первом круге парного разряда в Цинциннати
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в американском Цинциннати, уступив в стартовом матче турнира итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 3:6, 7:6.

Цинциннати — парный разряд (ж). 1-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:40 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Ольга Данилович
Сербия
Ольга Данилович
Анастасия Потапова
Россия
Анастасия Потапова
О. Данилович А. Потапова

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Эррани и Паолини выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из восьми. Данилович/Потапова подали за матч два эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге парного турнира в Цинциннати Жасмин Паолини и Сара Эррани сыграют с датско-польским дуэтом Клара Таусон/Магда Линетт.

