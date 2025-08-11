Кафельников оценил слова Рублёва о Синнере и Алькарасе, которые могут пропускать турниры

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о словах российского теннисиста Андрея Рублёва о том, что Янник Синнер и Карлос Алькарас могут пропускать турниры.

«А почему он не может играть, как Алькарас или Синнер? Не получится ничего не делать, зарабатывать миллионы, играя в своё удовольствие», – сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Андрей Рублёв поделился мнением, что уровень подготовки Янника Синнера и Карлоса Алькараса позволяет им пропускать турниры для отдыха, и это не сказывается на их положении в туре.

