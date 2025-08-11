Скидки
Арина Соболенко установила уникальное достижение для теннисисток в Открытой эре

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 17 тай-брейков в рамках одного игрового года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года), сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Это достижение покорилось Соболенко после победы в первом сете матча третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) с британской теннисисткой Эммой Радукану. Соболенко забрала первую партию игры со счётом 7:6 (7:3).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 4
6 3 		6 3
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.

