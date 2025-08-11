Арина Соболенко установила уникальное достижение для теннисисток в Открытой эре
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 17 тай-брейков в рамках одного игрового года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года), сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.
Это достижение покорилось Соболенко после победы в первом сете матча третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) с британской теннисисткой Эммой Радукану. Соболенко забрала первую партию игры со счётом 7:6 (7:3).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|3
Эмма Радукану
Э. Радукану
«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
22:10
-
22:00
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:55
-
19:52
-
19:27
-
19:00
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:11
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
15:59
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
13:59
-
13:43
-
13:00
-
12:48
-
12:00
-
12:00
-
11:42
-
11:00
-
10:59
-
10:48