Арина Соболенко установила уникальное достижение для теннисисток в Открытой эре

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла 17 тай-брейков в рамках одного игрового года, что является рекордом для женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года), сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

Это достижение покорилось Соболенко после победы в первом сете матча третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) с британской теннисисткой Эммой Радукану. Соболенко забрала первую партию игры со счётом 7:6 (7:3).

«Тысячник» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко. В прошлогоднем финале турнира она была сильнее американки Джессики Пегулы со счётом 6:3, 7:5.