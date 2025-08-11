Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Эмма Радукану, результат матча 11 августа 2025, счёт 2:1, 3-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати
Комментарии

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одолев в матче второго круга чемпионку US Open — 2021, британскую теннисистку Эмму Радукану (39-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут. За время матча Соболенко выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из восьми. Радукану подала за матч девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сразится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Материалы по теме
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android