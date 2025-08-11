Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одолев в матче второго круга чемпионку US Open — 2021, британскую теннисистку Эмму Радукану (39-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
Эмма Радукану
Э. Радукану
Теннисистки провели на корте 3 часа 12 минут. За время матча Соболенко выполнила семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из восьми. Радукану подала за матч девять эйсов, допустила девять двойных ошибок и смогла реализовать три брейк-пойнта из семи.
В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сразится с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
