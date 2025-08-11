Алькарас — о своих навыках игры в гольф: мяч должен лететь прямо, а он не летит

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, насколько у него развиты навыки в танцах и в игре в гольф.

– Очень важный вопрос: у тебя работа ног лучше на теннисном корте или на танцполе?

— На теннисном корте (смеётся). Над танцами мне ещё надо поработать, если честно. Сильной моей стороной их не назовёшь, мягко говоря. Нужно подтянуть.

— Зато в гольф ты играешь просто потрясающе.

— Не потрясающе. В видео всё выглядит неплохо, замах вроде плавный, но мяч-то должен лететь прямо. А он никогда прямо не летит, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.