Арина Соболенко сравнялась с Викторией Азаренко по количеству побед в Цинциннати

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнялась с соотечественницей Викторией Азаренко по количеству побед на турнире в Цинциннати (США), одержав 20-ю победу на турнире в матче третьего круга над британской теннисисткой Эммой Радукану со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:6 (7:5).

Больше побед на «тысячнике» в Цинциннати лишь у сербской теннисистки Елены Янкович (24), американки Серены Уильямс и румынки Симоны Халеп (по 23 победы).

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.