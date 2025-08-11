Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко сравнялась с Викторией Азаренко по количеству побед в Цинциннати

Арина Соболенко сравнялась с Викторией Азаренко по количеству побед в Цинциннати
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сравнялась с соотечественницей Викторией Азаренко по количеству побед на турнире в Цинциннати (США), одержав 20-ю победу на турнире в матче третьего круга над британской теннисисткой Эммой Радукану со счётом 7:6 (7:3), 3:6, 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Больше побед на «тысячнике» в Цинциннати лишь у сербской теннисистки Елены Янкович (24), американки Серены Уильямс и румынки Симоны Халеп (по 23 победы).

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

Материалы по теме
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android