Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10 матчах с британскими теннисистками. Это произошло после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в поединке третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке – 1992, участнице финалов турниров серии «Большого шлема» американке Мэри-Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 год, сообщает Opta Ace.

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.