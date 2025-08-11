Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности
Поделиться
Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10 матчах с британскими теннисистками. Это произошло после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в поединке третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
Эмма Радукану
Э. Радукану
Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке – 1992, участнице финалов турниров серии «Большого шлема» американке Мэри-Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 год, сообщает Opta Ace.
В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:55
-
19:52
-
19:27
-
19:00
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:11
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
15:59
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
13:59
-
13:43
-
13:00
-
12:48
-
12:00