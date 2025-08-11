Скидки
Теннис

Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности

Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко повторила достижение 32-летней давности, одержав 10-ю победу в 10 матчах с британскими теннисистками. Это произошло после того, как Соболенко обыграла Эмму Радукану (39-й номер рейтинга), в поединке третьего круга «тысячника» в Цинциннати (США) со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Ранее подобное удавалось олимпийской чемпионке – 1992, участнице финалов турниров серии «Большого шлема» американке Мэри-Джо Фернандес в период с 1985 по 1992 год, сообщает Opta Ace.

В четвёртом круге «тысячника» в Цинциннати Соболенко сыграет с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

