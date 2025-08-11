Калинская обыграла восьмую ракетку мира Анисимову в 3-м круге турнира в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одержав победу над американкой Амандой Анисимовой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга, со счётом 7:5, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Калинская (28) выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Аманда Анисимова (5) подала за матч пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Анна Калинская встретится с соотечественницей Екатериной Александровой (12).