Калинская обыграла восьмую ракетку мира Анисимову в 3-м круге турнира в Цинциннати
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одержав победу над американкой Амандой Анисимовой, занимающей восьмую строчку мирового рейтинга, со счётом 7:5, 6:4.
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 22:15 МСК
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Теннисистки провели на корте 1 час 42 минуты. За время матча Калинская (28) выполнила одну подачу навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. Аманда Анисимова (5) подала за матч пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из девяти.
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Анна Калинская встретится с соотечественницей Екатериной Александровой (12).
