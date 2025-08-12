«Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка?» Судья ответила на жалобу Радукану в матче с Соболенко

39-я ракетка мира британка Эмма Радукану пожаловалась судье на детский плач во время матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, в котором она уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:7 (5:7).

Во время гейма на своей подаче во второй партии Радукану обратилась к судье на вышке, указав на детский плач, который мешает ей сосредоточиться.

«Это длится уже минут 10», – сказала Радукану.

«Это ребёнок. Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка с трибуны?» – ответила судья на вышке.

Радукану пожала плечами, но несколько зрителей на трибунах крикнули «да», и британка дала понять, что согласна.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции