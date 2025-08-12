Скидки
«Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка?» Судья ответила на жалобу Радукану в матче с Соболенко

39-я ракетка мира британка Эмма Радукану пожаловалась судье на детский плач во время матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, в котором она уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:7 (5:7).

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 3 		6 6 5
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Во время гейма на своей подаче во второй партии Радукану обратилась к судье на вышке, указав на детский плач, который мешает ей сосредоточиться.

«Это длится уже минут 10», – сказала Радукану.
«Это ребёнок. Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка с трибуны?» – ответила судья на вышке.

Радукану пожала плечами, но несколько зрителей на трибунах крикнули «да», и британка дала понять, что согласна.

