«Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка?» Судья ответила на жалобу Радукану в матче с Соболенко
Поделиться
39-я ракетка мира британка Эмма Радукану пожаловалась судье на детский плач во время матча третьего круга турнира категории WTA-1000 в Цинциннати с первой ракеткой мира белорусской Ариной Соболенко, в котором она уступила со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:7 (5:7).
Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 19:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 5
Эмма Радукану
Э. Радукану
Во время гейма на своей подаче во второй партии Радукану обратилась к судье на вышке, указав на детский плач, который мешает ей сосредоточиться.
«Это длится уже минут 10», – сказала Радукану.
«Это ребёнок. Хочешь, чтобы я выгнала ребёнка с трибуны?» – ответила судья на вышке.
Радукану пожала плечами, но несколько зрителей на трибунах крикнули «да», и британка дала понять, что согласна.
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Фото: Скриншот трансляции
Материалы по теме
Комментарии
- 12 августа 2025
-
00:58
-
00:43
-
00:30
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:55
-
19:52
-
19:27
-
19:00
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:11
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
15:59
-
15:00
-
14:50
-
14:42
-
13:59
-
13:43