Радукану: заставила Соболенко потрудиться больше, чем на Уимблдоне

39-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала своё поражение в матче третьего круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), в котором она уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:7 (5:7).

«Она не просто так на первой строчке рейтинга. Я заставила её потрудиться больше, чем на Уимблдоне, так что это прогресс. Хорошо получить такой результат на харде, потому что это совсем другое покрытие по сравнению с травой. Я всегда думала, что трава мне гораздо больше подходит, и до сих пор так считаю. Поэтому то, что я смогла так навязать борьбу на харде — это для меня повод гордиться.

Думаю, что важным выводом для меня стало то, как я начинаю розыгрыш. Она это делает невероятно хорошо. В решающие моменты она отлично подавала и принимала, и я тоже — в определённые моменты матча. Но удерживать такой уровень в начале каждого розыгрыша на протяжении всего поединка — это для меня большое достижение», – сказала Радукану на пресс-конференции после встречи.

На Уимблдоне-2025 Соболенко обыграла Радукану в третьем круге со счётом 7:6 (8:6), 6:4.