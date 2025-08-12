Скидки
Матчи турнира в Цинциннати прерваны из-за отключения электроэнергии

Матчи турнира в Цинциннати прерваны из-за отключения электроэнергии
Матчи турнира в Цинциннати приостановлены из-за отключения электроэнергии.

Прерванными остаются два поединка мужского одиночного разряда – Стефанос Циципас – Бенжамен Бонзи (7:6 (7:4), 2:5), а также встреча между Тейлором Фрицем и Лоренцо Сонего (7:6 (7:4)). В женском парном разряде приостановлена игра между парами Екатерина Александрова/Дарья Касаткина – Ирина Хромачёва/Камилла Рахимова (4:1). На сегодняшний день в мужской сетке одиночного турнира, помимо остановленных матчей, запланировано проведение ещё двух встреч. Также две игры запланированы и в женской одиночной сетке турнира.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

