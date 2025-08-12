Калинская одержала 13-ю в карьере победу над теннисистками из топ-10

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла восьмой номер рейтинга американскую спортсменку Аманду Анисимову в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати со счётом 7:5, 6:4, что стало 13-й победой россиянки в карьере над теннисистками из топ-10. Об этом сообщает статистический портал Opta Acе.

По информации портала, общий счёт Калинской в поединках с теннисистками из топ-10 составляет 13-10 в пользу россиянки. В этом сезоне спортсменка три раза смогла одержать победу над игроками первой десятки (счёт составляет 3-2 в пользу Калинской).

В четвёртом круге Цинциннати Калинская встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.