Калинская одержала 13-ю в карьере победу над теннисистками из топ-10

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская обыграла восьмой номер рейтинга американскую спортсменку Аманду Анисимову в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати со счётом 7:5, 6:4, что стало 13-й победой россиянки в карьере над теннисистками из топ-10. Об этом сообщает статистический портал Opta Acе.

Цинциннати (ж). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 22:15 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Аманда Анисимова
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

По информации портала, общий счёт Калинской в поединках с теннисистками из топ-10 составляет 13-10 в пользу россиянки. В этом сезоне спортсменка три раза смогла одержать победу над игроками первой десятки (счёт составляет 3-2 в пользу Калинской).

В четвёртом круге Цинциннати Калинская встретится с соотечественницей Екатериной Александровой.

