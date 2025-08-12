Циципас уступил Бонзи и завершил выступление на одиночном «Мастерсе» в Цинциннати
Экс-третья ракетка мира (ныне 29-й) 27-летний греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.
Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 22:55 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Циципас 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету француза шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
За выход в 1/4 финала Бонзи поспорит с 25-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (28).
