Циципас уступил Бонзи и завершил выступление на одиночном «Мастерсе» в Цинциннати

Экс-третья ракетка мира (ныне 29-й) 27-летний греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 29-летнему французу Бенжамену Бонзи (63-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:4), 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. В её рамках Циципас 14 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету француза шесть эйсов, шесть двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в 1/4 финала Бонзи поспорит с 25-летним представителем Канады Феликсом Оже-Альяссимом (28).

