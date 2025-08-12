Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Соболенко повторила рекорд Азаренко по количеству недель во главе рейтинга WTA

Соболенко повторила рекорд Азаренко по количеству недель во главе рейтинга WTA
Комментарии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает первую строчку мирового рейтинга WTA 51 неделю, что является рекордом. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.

По информации статистического портала, впервые с 1975 года (год, когда начали собирать статистику) Соболенко сравнялась со своей соотечественницей Викторией Азаренко, которая занимает сейчас 13-ю строчку рейтинга, по количеству недель (51) на вершине мирового рейтинга WTA.

Следующий матч Соболенко проведёт в рамках четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати с 42-м номером рейтинга испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.

Материалы по теме
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Соболенко наняла тренером легендарного белоруса. Он возвращается после тяжёлой болезни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android