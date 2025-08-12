Соболенко повторила рекорд Азаренко по количеству недель во главе рейтинга WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает первую строчку мирового рейтинга WTA 51 неделю, что является рекордом. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace.

По информации статистического портала, впервые с 1975 года (год, когда начали собирать статистику) Соболенко сравнялась со своей соотечественницей Викторией Азаренко, которая занимает сейчас 13-ю строчку рейтинга, по количеству недель (51) на вершине мирового рейтинга WTA.

Следующий матч Соболенко проведёт в рамках четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати с 42-м номером рейтинга испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.