Александрова в паре с Касаткиной уступили Рахимовой и Хромачёвой на старте Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова и её партнёрша по парному разряду австралийка Дарья Касаткина не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки уступили другому российскому дуэту Камилла Рахимова/Ирина Хромачёва в первом круге со счётом 6:3, 2:6, 9:11.

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Александрова и Касаткина выполнили семь эйсов, реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили девять двойных ошибок. На счету их соперниц 3 выигранных брейк-пойнта из 12, две подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге турнира российский дуэт сыграет с американо-российской парой Людмила Самсонова (Россия)/Николь Меликар-Мартинес (США). Они в первом круге выбили из турнира американку Тэйлор Таунсенд, выступавшую в паре с китаянкой Чжан Шуай.

