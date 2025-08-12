Скидки
Касаткина/Александрова — Рахимова/Хромачёва, результат матча 12 августа 2025, счёт 1:2, 1-й круг парного турнира в Цинциннати

Александрова в паре с Касаткиной уступили Рахимовой и Хромачёвой на старте Цинциннати
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова и её партнёрша по парному разряду австралийка Дарья Касаткина не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки уступили другому российскому дуэту Камилла Рахимова/Ирина Хромачёва в первом круге со счётом 6:3, 2:6, 9:11.

Цинциннати — парный разряд (ж). 1-й круг
12 августа 2025, вторник. 00:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Е. Александрова Д. Касаткина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 0 9
3 		6 1 11
         
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
И. Хромачёва К. Рахимова

Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Александрова и Касаткина выполнили семь эйсов, реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили девять двойных ошибок. На счету их соперниц 3 выигранных брейк-пойнта из 12, две подачи навылет и одна двойная ошибка.

Во втором круге турнира российский дуэт сыграет с американо-российской парой Людмила Самсонова (Россия)/Николь Меликар-Мартинес (США). Они в первом круге выбили из турнира американку Тэйлор Таунсенд, выступавшую в паре с китаянкой Чжан Шуай.

Календарь турнира в Цинциннати (пары)
Сетка турнира в Цинциннати (пары)
