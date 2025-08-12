Александрова в паре с Касаткиной уступили Рахимовой и Хромачёвой на старте Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова и её партнёрша по парному разряду австралийка Дарья Касаткина не смогли выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки уступили другому российскому дуэту Камилла Рахимова/Ирина Хромачёва в первом круге со счётом 6:3, 2:6, 9:11.
|1
|2
|3
|
|2
|0 9
|
|6
|1 11
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. За это время Александрова и Касаткина выполнили семь эйсов, реализовали два брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили девять двойных ошибок. На счету их соперниц 3 выигранных брейк-пойнта из 12, две подачи навылет и одна двойная ошибка.
Во втором круге турнира российский дуэт сыграет с американо-российской парой Людмила Самсонова (Россия)/Николь Меликар-Мартинес (США). Они в первом круге выбили из турнира американку Тэйлор Таунсенд, выступавшую в паре с китаянкой Чжан Шуай.
Российский теннис на Олимпиадах:
- 12 августа 2025
-
02:49
-
02:41
-
02:35
-
02:33
-
01:24
-
00:58
-
00:43
-
00:30
- 11 августа 2025
-
23:57
-
23:29
-
23:18
-
23:06
-
22:58
-
22:10
-
22:00
-
21:11
-
21:07
-
21:05
-
20:40
-
20:24
-
20:13
-
19:55
-
19:52
-
19:27
-
19:00
-
18:44
-
18:36
-
18:31
-
18:11
-
18:06
-
17:58
-
17:00
-
16:55
-
16:42
-
15:59