Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — Лоренцо Сонего, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 2:0, 3-1 круг турнира в Цинциннати

Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Цинциннати
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц победил 36-й номер рейтинга итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Цинциннати со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Цинциннати (м). 3-й круг
11 августа 2025, понедельник. 23:25 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7
6 4 		5
         
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Матч продолжался 3 часа 3 минуты с учётом остановки из-за отключения электричества. Американский теннисист сделал 11 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге Фриц встретится с Жоао Фонсекой или с Теренсом Атманом.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.

Материалы по теме
Тейлор Фриц выиграл только один полуфинал «Мастерса» из семи
Истории
Тейлор Фриц выиграл только один полуфинал «Мастерса» из семи
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android