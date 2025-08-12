Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Цинциннати

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц победил 36-й номер рейтинга итальянского спортсмена Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Цинциннати со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

Матч продолжался 3 часа 3 минуты с учётом остановки из-за отключения электричества. Американский теннисист сделал 11 подач навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал один из пяти брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, шесть двойных ошибок и ни одного брейк-пойнта. В следующем круге Фриц встретится с Жоао Фонсекой или с Теренсом Атманом.

Напомним, турнир в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.