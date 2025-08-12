Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аои Ито — Мэдисон Киз, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 2:0, третий круг турнира в Цинциннати

Киз с «баранкой» вышла в 4-й круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Рыбакиной
Комментарии

Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 94-й номер рейтинга японскую спортсменку Аои Ито в третьем круге турнира WTA-1000 со счётом 6:4, 6:0.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Аои Ито
Япония
Аои Ито
А. Ито
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 1 час 1 минуту. Американская теннисистка сделала одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге американка встретится с Еленой Рыбакиной или с Элисе Мертенс.

Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.

Календарь турнира в Цинциннати
Турнирная сетка Цинциннати
Материалы по теме
Елена Рыбакина оценила первую победу после возвращения Вукова в свой бокс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android