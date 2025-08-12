Киз с «баранкой» вышла в 4-й круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Рыбакиной

Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 94-й номер рейтинга японскую спортсменку Аои Ито в третьем круге турнира WTA-1000 со счётом 6:4, 6:0.

Матч продолжался 1 час 1 минуту. Американская теннисистка сделала одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге американка встретится с Еленой Рыбакиной или с Элисе Мертенс.

Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.