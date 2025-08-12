Киз с «баранкой» вышла в 4-й круг турнира в Цинциннати, где может встретиться с Рыбакиной
Шестая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз обыграла 94-й номер рейтинга японскую спортсменку Аои Ито в третьем круге турнира WTA-1000 со счётом 6:4, 6:0.
Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:10 МСК
Аои Ито
А. Ито
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|0
|
|6
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 1 час 1 минуту. Американская теннисистка сделала одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, две двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх. В следующем круге американка встретится с Еленой Рыбакиной или с Элисе Мертенс.
Напомним, турнир WTA-1000 в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа. Призовой фонд соревнования составляет $ 5 152 599.
Комментарии
