18-летний Фонсека неожиданно проиграл несеяному сопернику, который встретится с Фрицем

52-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 23-летнему французу Теренсу Атману (136-й в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Фонсека один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету француза восемь эйсов, три двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

За выход в 1/4 финала Атман поспорит с 27-летним представителем США Тейлором Фрицем (4).

