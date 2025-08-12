Скидки
Жоао Фонсека — Теренс Атман, результат матча 12 августа 2025, счёт 0:2, 3-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

18-летний Фонсека неожиданно проиграл несеяному сопернику, который встретится с Фрицем
Комментарии

52-я ракетка мира 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека не смог выйти в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). В третьем круге он уступил 23-летнему французу Теренсу Атману (136-й в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Фонсека один раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету француза восемь эйсов, три двойных ошибки и 3 реализованных брейк-пойнтов из 13 заработанных.

За выход в 1/4 финала Атман поспорит с 27-летним представителем США Тейлором Фрицем (4).

Тейлор Фриц обыграл Лоренцо Сонего в третьем круге турнира в Цинциннати

Самые долгие теннисные матчи:

