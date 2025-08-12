Александра Панова в паре с Ханьюй Го с «баранкой» вышли во 2-й круг турнира в Цинциннати
Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки обыграли другому казахстанско-японский дуэт Галина Воскобоева (Казахстан)/Мию Като (Япония) в первом круге со счётом 5:7, 6:0, 10:5
Цинциннати — парный разряд (ж). 1-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:45 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|1 10
|
|0
|0 5
Мию Като
Галина Воскобоева
М. Като Г. Воскобоева
Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Панова и Го выполнили один эйсо, реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных и допустили две двойных ошибки. На счету их соперниц три выигранных брейк-пойнта из восьми, ни одной подачи навылет и три двойных ошибки.
Во втором круге турнира российско-китайский дуэт сыграет с американо-нидерландской парой Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
