Теннис Новости

Панова/Го – Воскобоева/Като, результат матча 12 августа 2025 года, счёт 2:1, 1-й круг парного турнира WTA-1000 в Цинциннати

Александра Панова в паре с Ханьюй Го с «баранкой» вышли во 2-й круг турнира в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки обыграли другому казахстанско-японский дуэт Галина Воскобоева (Казахстан)/Мию Като (Япония) в первом круге со счётом 5:7, 6:0, 10:5

Цинциннати — парный разряд (ж). 1-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:45 МСК
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 1 10
7 		0 0 5
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Галина Воскобоева
Казахстан
Галина Воскобоева
М. Като Г. Воскобоева

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Панова и Го выполнили один эйсо, реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных и допустили две двойных ошибки. На счету их соперниц три выигранных брейк-пойнта из восьми, ни одной подачи навылет и три двойных ошибки.

Во втором круге турнира российско-китайский дуэт сыграет с американо-нидерландской парой Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

Календарь турнира в Цинциннати (пары)
Сетка турнира в Цинциннати (пары)
