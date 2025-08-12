Александра Панова в паре с Ханьюй Го с «баранкой» вышли во 2-й круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Александра Панова и её партнёрша по парному разряду китаянка Ханьюй Го вышли во второй круг турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки обыграли другому казахстанско-японский дуэт Галина Воскобоева (Казахстан)/Мию Като (Япония) в первом круге со счётом 5:7, 6:0, 10:5

Теннисистки провели на корте 1 час 32 минуты. За это время Панова и Го выполнили один эйсо, реализовали 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных и допустили две двойных ошибки. На счету их соперниц три выигранных брейк-пойнта из восьми, ни одной подачи навылет и три двойных ошибки.

Во втором круге турнира российско-китайский дуэт сыграет с американо-нидерландской парой Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).

