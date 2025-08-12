Скидки
Янник Синнер — Габриэль Диалло, результат матча 12 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Янник Синнер победил Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг турнира в Цинциннати
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл 35-й номер рейтинга канадского спортсмена Габриэля Диалло в третьем круге турнира «Мастерс» в Цинциннати со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Итальянский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге Синнер встретится с американцем Томми Полом или с французом Адрианом Маннарино.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.

