Янник Синнер победил Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл 35-й номер рейтинга канадского спортсмена Габриэля Диалло в третьем круге турнира «Мастерс» в Цинциннати со счётом 6:2, 7:6 (8:6).
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 8
|
|6 6
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Итальянский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге Синнер встретится с американцем Томми Полом или с французом Адрианом Маннарино.
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.
