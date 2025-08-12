Янник Синнер победил Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер обыграл 35-й номер рейтинга канадского спортсмена Габриэля Диалло в третьем круге турнира «Мастерс» в Цинциннати со счётом 6:2, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 52 минуты. Итальянский теннисист сделал шесть подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 10 двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх. В следующем круге Синнер встретится с американцем Томми Полом или с французом Адрианом Маннарино.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.