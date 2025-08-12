Томми Пол проиграл Адриану Маннарино в третьем круге турнира в Цинциннати

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол проиграл 89-му номеру рейтинга французскому спортсмену Адриану Маннарино в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 39 минут. Французский теннисист сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету представителя США восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Адриан Маннарино встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.