Томми Пол проиграл Адриану Маннарино в третьем круге турнира в Цинциннати

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол проиграл 89-му номеру рейтинга французскому спортсмену Адриану Маннарино в третьем круге турнира категории «Мастерс» в Цинциннати со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 03:35 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		3 4
         
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол

Матч продолжался 2 часа 39 минут. Французский теннисист сделал пять подач навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал три из восьми брейк-пойнтов. На счету представителя США восемь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми. В следующем круге Адриан Маннарино встретится с первой ракеткой мира Янником Синнером.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с седьмого по 18 августа.

