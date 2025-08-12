Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати

Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати
Комментарии

10-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одержав победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (12-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7
6 		3 5
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За время матча Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. Мертенс подала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге турнира в Цинциннати Елена Рыбакина встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6).

Материалы по теме
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Со скандального тренера Рыбакиной сняли бан. Он может вернуться к ней прямо на US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android