Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати
10-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одержав победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (12-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Цинциннати (ж). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 05:05 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|3
|5
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За время матча Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. Мертенс подала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.
В следующем круге турнира в Цинциннати Елена Рыбакина встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6).
