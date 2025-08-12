Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати

10-я ракетка мира теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США), одержав победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс (12-я в рейтинге) со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

Теннисистки провели на корте 2 часа 12 минут. За время матча Рыбакина выполнила 11 подач навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из восьми. Мертенс подала 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

В следующем круге турнира в Цинциннати Елена Рыбакина встретится с представительницей США Мэдисон Киз (6).