Соболенко обыграла Радукану, Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон». Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла британку Эмму Радукану на турнире в Цинциннати, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял предложение о переходе в «Саутгемптон», итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг «Мастерса». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
- Появились новые подробности потенциального перехода Сперцяна в «Саутгемптон».
- Янник Синнер победил Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
- Во Франции сообщили, какое решение принял Матвей Сафонов о своём будущем в «ПСЖ».
- «Зенит» готов предложить € 10 млн за переход полузащитника «Фиорентины» — источник.
- Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати.
- Калинская обыграла восьмую ракетку мира Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати.
- Циципас уступил Бонзи и завершил выступление на одиночном «Мастерсе» в Цинциннати.
- Трансфер защитника «Галатасарая» Куэсты в «Спартак» сорвался, он отказался ехать в Россию.
- Илья Забарный прошёл медосмотр и подписал контракт с «ПСЖ» — RMC.
Комментарии