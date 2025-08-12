Соболенко обыграла Радукану, Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон». Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла британку Эмму Радукану на турнире в Цинциннати, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял предложение о переходе в «Саутгемптон», итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг «Мастерса». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

