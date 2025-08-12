Скидки
12 августа главные новости спорта, футбол, теннис, футбольные трансферы

Соболенко обыграла Радукану, Сперцян близок к переходу в «Саутгемптон». Главное к утру
Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла британку Эмму Радукану на турнире в Цинциннати, полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян принял предложение о переходе в «Саутгемптон», итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг «Мастерса». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко с трудом обыграла Радукану и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
  2. Появились новые подробности потенциального перехода Сперцяна в «Саутгемптон».
  3. Янник Синнер победил Габриэля Диалло и вышел в четвёртый круг турнира в Цинциннати.
  4. Во Франции сообщили, какое решение принял Матвей Сафонов о своём будущем в «ПСЖ».
  5. «Зенит» готов предложить € 10 млн за переход полузащитника «Фиорентины» — источник.
  6. Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс и вышла в следующий круг турнира в Цинциннати.
  7. Калинская обыграла восьмую ракетку мира Анисимову в третьем круге турнира в Цинциннати.
  8. Циципас уступил Бонзи и завершил выступление на одиночном «Мастерсе» в Цинциннати.
  9. Трансфер защитника «Галатасарая» Куэсты в «Спартак» сорвался, он отказался ехать в Россию.
  10. Илья Забарный прошёл медосмотр и подписал контракт с «ПСЖ» — RMC.

Топ-матчи вторника: Кубок России по футболу, квалификация Лиги чемпионов и хоккей
