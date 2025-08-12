Скидки
Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 11 на 12 августа у мужчин

В ночь с 11 на 12 августа в Цинциннати (США) прошёл четвёртый игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). 3-й круг. Результаты матчей с 11 на 12 августа:

  • Алекс Михельсен (США, 28) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 6:7, 3:6;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — 6:7, 2:4 — отказ Риндеркнеша;
  • Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Уго Умбер (Франция, 20) — 6:4, 6:4;
  • Стефанос Циципас (Греция, 29) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 7:6, 3:6, 4:6;
  • Тейлор Фриц (США, 4) — Лоренцо Сонего (Италия, 31) — 7:6, 7:5;
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Габриэль Диалло (Канада, 30) — 6:2, 7:6;
  • Жоао Фонсека (Бразилия) — Теренс Атман (Франция, Q) — 3:6, 4:6;
  • Адриан Маннарино (Франция, Q) — Томми Пол (США, 13) — 5:7, 6:3, 6:4.

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

