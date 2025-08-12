Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 11 на 12 августа у женщин

В ночь с 11 на 12 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с наиболее заметными результатами матчей турнира.

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 3-й круг. Результаты 11-12 августа:

Джессика Бузас Манейро (Испания) — Тэйлор Таунсенд (США, WC) — 6:4, 6:1;

Екатерина Александрова (Россия, 12) — Майя Джойнт (Австралия) — 6:4, 6:3;

Сорана Кырстя (Румыния, SR) — Юань Юэ (Китай, LL) — 6:7, 6:4, 6:4;

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Эмма Радукану (Великобритания, 30) — 7:6, 4:6, 7:6;

Анна Калинская (Россия, 28) — Аманда Анисимова (США, 5) — 7:5, 6:4;

Аои Ито (Япония, Q) — Мэдисон Киз (США, 6) — 4:6, 0:6;

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Элисе Мертенс (Бельгия, 19) — 4:6, 6:3, 7:5.

