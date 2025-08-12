Кафельников: увеличение продолжительности «Мастерсов» — это абсурд

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников высказался о двухнедельном формате «Мастерсов».

«Я считаю это абсурдом, который изначально не нужно было делать. Я понимаю, для чего это делается — чтобы организаторы получали огромные деньги. Проводить турнир в одну неделю — это одно, а в две недели — прибыль сразу возрастает в два или три раза. Я считаю, что это абсурд. Не могу следить за турниром, который идёт две недели. Мне это неинтересно.

Сетки увеличивают до 128 игроков, когда нужно было оставить старый формат, где было 56 теннисистов в основной сетке. Первая восьмёрка сразу получала право выхода во второй круг. Это было бы справедливо. Единственное, я бы ещё вернул пятисетовые матчи в финале, как это было раньше. Это даёт понимание, за что ты играешь. Трёхсетовые матчи — это не финал», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.