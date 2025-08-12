Скидки
Кафельников: Бублик поносил ATP-250. Если бы не эти турниры, он бы «челленджеры» играл

Комментарии

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников заявил, что если сократить турниры категории ATP-250 и ATP-500, то перестанут появляться теннисисты.

«Сократить количество турниров ATP-250 или ATP-500? Откуда тогда будут браться теннисисты, если не будет турниров, которые дают возможность играть? Возвращаясь к вашему любимому Бублику, который поносил турниры ATP-250, — сейчас он сам выиграл два таких турнира, когда перестал куда-либо попадать. Если бы не было этих турниров, он бы сейчас «челленджеры» играл», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

