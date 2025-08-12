Скидки
«Очень сложный день в офисе». Синнер — о победе над Диалло в третьем круге в Цинциннати

«Очень сложный день в офисе». Синнер — о победе над Диалло в третьем круге в Цинциннати
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над представителем Канады Габриэлем Диалло в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:2, 7:6 (8:6).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 02:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8
2 		6 6
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло

«Это был тяжёлый матч, я почувствовал его как очень сложный день в офисе. Думаю, он подавал невероятно всё время, особенно во втором сете. Когда ты играешь с такими соперниками, которые показывают себя как отличные подающие, всегда нужно найти определённый баланс с задней линии, а на это может уйти время. В этом плане сегодня у меня возникали проблемы на многих этапах встречи, но сейчас я доволен результатом. В конце концов, именно этого я и хотел — мне нужны такие сложные матчи, чтобы оказаться в тяжёлых игровых ситуациях.

В преддверии Открытого чемпионата США необходимо пережить эти моменты, чтобы восстановить те навыки, которые позволят мне приехать в Нью-Йорк в нужном темпе. В итоге мне удалось избежать третьего сета против Диалло, несмотря на то что я играл не всегда удачно. В некоторых геймах даже не мог подавать так, как хотел, но, как я уже сказал, рад, что смог преодолеть такой сложный матч и выйти в следующий круг основной сетки», — приводит слова Синнера Punto de Break.

