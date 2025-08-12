Скидки
«Условия снова будут сложными». Синнер — о разнице дневных и вечерних игр в Цинциннати

«Условия снова будут сложными». Синнер — о разнице дневных и вечерних игр в Цинциннати
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о дневных и вечерних матчах на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

«На днях мне пришлось играть днём, а сегодня — вечером. Я бы сказал, что мяч по-прежнему летит очень сильно, слишком сильно, хотя, возможно, в это время суток это ощущается немного меньше. В любом случае эти матчи, которые мы играем ночью, по сравнению с дневными, я считаю положительными. Сейчас мне предстоит подготовиться к новому вызову в следующем раунде, зная, что условия снова будут очень сложными, поэтому могу только сохранять сильный настрой, принимая определённые ситуации, которые возникнут на корте», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Артур Риндеркнеш потерял сознание в матче с Оже-Альяссимом в Цинциннати
Новости. Теннис
