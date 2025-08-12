Кафельников объяснил, что делать теннисистам, чтобы реже травмироваться

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России Евгений Кафельников заявил, что травмы в профессиональном спорте всегда будут, так как это его неотъемлемая часть.

«Тренироваться больше надо. Хотя тут палка о двух концах. Нужно знать свой организм, как правильно тренироваться. У меня реальной формулы нет. Травмы — часть спорта, без которой никуда не денешься. Не травмируется тот человек, который ничего не делает. Спорт сопряжён с нагрузками и травматизмом. Хочешь или нет, у тебя будут травмы», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.